Merak, bilginin kapısını aralar. İnsanlık tarihi boyunca en büyük keşifler ve en derin hakikatler, sorularla açılan pencerelerden içeri süzüldü. Zor Sorular da işte tam bu noktada, aklını ve kalbini hakikate açmak isteyenler için kaleme alındı.

Bu kitap, gençlerden ve meraklı zihinlerden gelen en temel ve en çetin soruları ele alıyor:

Allah’ın varlığı hangi delillere dayanır?

Evrim teorisi dinle çelişir mi?

Bilim insanları neden inançtan uzaklaşıyor?

Kur’an gerçekten ilahi bir kitap mı?

İnanç, bilim, felsefe ve toplumsal meseleleri bir arada ele alan Zor Sorular, alanında uzman isimlerin katkılarıyla hazırlandı. Said Nursî ve Fethullah Gülen gibi büyük mütefekkirlerin eserlerinden de faydalanılarak, en çok merak edilen konulara açıklık getirildi.

Bütün sorulara kesin cevap verme iddiasında olmayan bu eser, size düşünme, sorgulama ve hakikatin izini sürme fırsatı sunuyor. Çünkü bazen en önemli şey, doğru cevabı bulmaktan ziyade doğru soruyu sormaktır.