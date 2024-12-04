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Mürşit (Sonsuzluktan Haber Veren Adam)

İnsan, hayatın karmaşası içinde yolunu bulmaya çalışırken bazen bir durak arar; bir rehber, bir işaret, bir teselli… Mürşit, insanın ruhsal yolculuğunu anlamaya, içindeki derin soruları cevaplamaya ve sonsuzluğa uzanan bu ince yolda bir ışık tutmaya geliyor.

Bu kitap; hayal kırıklıklarından ümit tohumlarına, tesadüflerin ötesindeki hikmetten sabrın meyvesine, ölümün sessiz hakikatinden zikrin kalbi ferahlatan tesirine kadar ruhun derinliklerine inen bir rehber niteliğinde. Hayata dair sorularınıza cevap bulurken, satır aralarında kendi yolculuğunuzu yeniden keşfedeceksiniz.

Her sayfasında bir başka hakikatle yüzleşeceğiniz bu eser, dergâhın dingin huzurundan çilenin sabırla yoğrulmuş derinliğine, insanın iç âlemine yaptığı uzun bir yolculuğu gözler önüne seriyor. İman ve teslimiyetin, sabır ve azmin ışığında şekillenen bu hikâye, kalbinize dokunacak ve ruhunuza yeni ufuklar açacak.

Mürşit, yalnızca bir kitap değil; sonsuzluğun kapılarını aralayan bir çağrıdır. Hazır mısınız?

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Mehmet Yavuz Şeker


Ek bilgi

ISBN

9781682367681
Baskı Tarihi

Kasım 2024
Sayfa

272

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