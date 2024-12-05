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Fütüvvetin Nurlu Yolu (Kırık Testi 21)

M. Fethullah Gülen Hocaefendi’nin “Fütüvvetin Nurlu Yolu” eseri, manevi bir rehberlik sunarak okuyucularını  bir tefekkür yolculuğuna davet ediyor. Kitap, Allah’a yakınlık, tevazu, ihlas ve takva gibi değerlerin hayatımızdaki yerini sorgularken, modern dünyanın zorlukları karşısında nasıl bir duruş sergilenmesi gerektiğini de ele alıyor.

İlk hücrenin oluşumundan günümüz dünyasına kadar yaratılışın mucizeleri ve insanın bu mucizeleri anlamlandırma süreci derinlemesine işleniyor. Hz. İbrahim’in itminan talebinden Arafat’ta yapılan dualara kadar uzanan bu hikaye, okuyucuları manevi bir yolculuğa çıkarıyor.

“Fütüvvetin Nurlu Yolu”, sadece bir kitap değil, bir hayat rehberi. Her sayfasında, okuyucuyu düşünmeye ve kendi manevi değerlerini keşfetmeye teşvik ediyor. Bu eserle, inanç ve teslimiyetin gücünü yeniden keşfedeceksiniz.

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M. Fethullah Gülen


Ek bilgi

ISBN

9781682367612
Baskı Tarihi

Ocak 2025
Sayfa

275

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